VIDÉO - Les images impressionnantes d'un Boeing 777 frappé par la foudre au Canada

Un avion de ligne à destination de Londres (Royaume-Uni) a été frappé par la foudre au moment de son décollage de Vancouver (Canada). Les images sont saisissantes, mais aucun dégât n'est à signaler.

La scène n'a duré qu'une petite seconde. Dimanche 3 mars, quelques instants après son décollage de l'aéroport de Vancouver, au Canada, un Boeing 777 de la compagnie Air Canada a été frappé par la foudre, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de cet article.

Un jeune passionné d’aviation qui étudie pour devenir pilote, Ethan West, a immortalisé le moment où l'éclair rencontre l'avion, paressant le traverser de part en part. "D'après ce que je sais, les prévisions météorologiques n'annonçaient pas d'orage, donc c'était un peu inattendu. Je voulais juste prendre une vidéo du départ Boeing", a réagi le principal intéressé dans les colonnes de CBC.

Heureusement, l'appareil et ses 400 passagers sont arrivés sans encombre à leur destination, Londres (Royaume-Uni), après plusieurs heures de voyage. Air Canada a confirmé l'existence de l'incident. Le bolide a été inspecté dès son arrivée à l'aéroport d'Heathrow, avant de reprendre son service, a-t-elle précisé.

Un phénomène bien connu

Ce genre d'événement, bien que difficile à photographier, est relativement courant. "Les avions effectuant des vols commerciaux sont frappés par la foudre en moyenne une ou deux fois par an", rappelle ainsi l’agence météorologique américaine (National Weather Service) sur son site internet. "Ils sont conçus et construits de manière à absorber la foudre", ajoute-t-elle. D'ailleurs, ces mêmes appareils "sont souvent à l'origine du coup de foudre, car leur présence augmente les champs électriques ambiants typiques des orages et facilite la rupture électrique dans l'air", précise-t-elle encore.

À noter qu'aucun accident d'avion de ligne causé par la foudre n'a été causé par la foudre depuis plusieurs décennies.