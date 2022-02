Canada : Ottawa, la capitale, toujours bloquée par des routiers anti-pass sanitaire

Beaucoup demandent une rencontre avec Premier ministre Justin Trudeau, mais le convoi de la liberté est un mouvement aux sensibilités multiples composées aussi de gens qui ne croient plus ce que dit l'exécutif et des gens qui veulent carrément renverser ce gouvernement. Le revers moins reluisant de la médaille est ces actes de malveillance et l'agression de riverains qui portaient les masques. Au total, 80 ont été recensées depuis une semaine, sans compter les bureaux aux alentours qui ont dû fermer, empêchant les habitants d'aller travailler. Certains sont excédés.