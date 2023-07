VIDÉO - Canada : plusieurs disparus après des inondations en Nouvelle-Écosse

Les images de la télévision ou des réseaux sociaux montraient des routes ou avenues transformées en torrents et parfois en véritables rivières et de nombreuses voitures abandonnées. Dans une mise à jour en milieu d'après midi, les services météorologiques d'Environnement Canada ont indiqué que des pluies importantes étaient encore attendues jusqu'à la fin de la journée dans l'est de la province, y compris la région du Cap-Breton.

Environnement Canada note que la pluie "de nature tropicale a eu d'importantes répercussions dans certaines parties de la province" et que l'on avait signalé des précipitations "de 25 mm à l'heure dans certaines zones touchées par des pluies torrentielles". Les habitants de la province ont été invités à rester chez eux de nombreuses routes étant impraticables. Quelque 70.000 clients du fournisseur d'électricité Nova Scotia Power étaient sans courant en début de matinée, mais leur nombre était tombé à 6.000 dans l'après-midi.