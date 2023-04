Tempête au Canada : deux décès recensés après les pluies verglaçantes

Jeudi soir, les services de voirie étaient toujours à pied d'œuvre pour dégager les rues et les routes jonchées par des milliers d'arbres tombés en raison du poids de la glace, souvent en endommageant des lignes électriques. Les autorités ont appelé à la prudence, déconseillant notamment les zones boisées et à la population de s'approcher des arbres et des fils tombés au sol. De nombreux centres ont par ailleurs été ouverts pour accueillir les habitants sans électricité, alors que les températures frôlent le zéro et que rétablir le courant pour tout le monde pourrait prendre plusieurs jours.