VIDÉO - Canadiens, Français, Polonais... ils prennent les armes pour défendre l'Ukraine

En Pologne, Jedrzej Bien s'apprête aussi à franchir la frontière. Cet homme de 42 ans, qui a fait 16 heures de route pour rejoindre le territoire ukrainien, déclare : "J'ai le sentiment d'avoir le sens du devoir. J'ai entendu Zelensky demander l'aide de l'Europe et maintenant je suis là". "Le peuple ukrainien a besoin de nous maintenant pour combattre l'agression russe. L'Histoire nous a donné une leçon précieuse et nous ne devons pas laisser 1939 se reproduire", souligne-t-il auprès du Daily Mail.

De l'autre côté de l'Atlantique, l'appel à l'aide n'est pas non plus tombé dans l'oreille de sourds. Malgré l'océan et les milliers de kilomètres qui les séparent du théâtre des opérations, des citoyens d'Amérique du Nord pensent que leur quotidien et leurs droits, notamment démocratiques, pourraient être menacés s'ils n'agissent pas pour défendre l'Europe. C'est par exemple le cas d'un Canadien, Bryson Woolsey, interrogé par Reuters. Après le message du président Zelensky, il a quitté son emploi de cuisinier. Sans aucune formation militaire, il prévoit d'acheter un billet d'avion pour la Pologne, de passer en Ukraine et de se porter volontaire pour le combat. "J'ai senti que je devais faire quelque chose", déclare-t-il, profondément ému par les images de femmes et d'enfants blessés en Ukraine. Hyde, un Américain de 28 ans, est lui déjà à Kiev. Il doit commencer l'entraînement militaire ce mardi. "Je ne peux pas supporter l'idée que l'Europe soit une fois de plus plongée dans la guerre", s'exclame celui qui se décrit comme un passionné des armes à feu et un survivaliste.