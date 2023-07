VIDÉO - "J'ai commencé à m'effondrer" : la ville de Phoenix, aux États-Unis, suffoque depuis un mois sous 43°C

Les humains ne sont pas les seuls à souffrir. Dans le refuge pour animaux blessés Liberty Wildlife Phoenix, même les plus habitués à la chaleur commencent à vaciller. Les vautours sont par exemple régulièrement aspergés d'eau. Plus étonnant encore, les reptiles comme les tortues du désert sont souvent secourues. "Leur peau devient de plus en plus ridée et leur carapace change de couleur. Si vous avez un seul jour de chaleur, ça va, le problème, c'est quand ça s'enchaîne", détaille Acacia Parker, employée du refuge.

La situation ne devrait pas s'améliorer, à part un "petit" 37 degrés prévu mardi 1er août. Les prochaines semaines seront tout aussi caniculaires à Phoenix.