VIDÉO - Canicule au Royaume-Uni : des gardes royaux s'effondrent lors d'une parade menée par le prince William

Le Royaume-Uni a été placé pour la première fois cette année en alerte face à la chaleur qui touche le pays. L'agence britannique de sécuritaire sanitaire (UKHSA) a d'ailleurs émis une alerte orange qui doit se prolonger jusqu'à mardi matin dans les Midlands, l'est, le sud-est et le sud-ouest de l'Angleterre en raison de risques pour la santé. Une telle alerte signifie que la chaleur est "susceptible d'être ressentie par l'ensemble des services de santé, par la population dans son ensemble, et pas seulement par les personnes les plus vulnérables".