VIDÉO - Cabine blindée, nouveaux logiciels... quelles sont les nouveautés des canons Caesar commandés par la France ?

109 chars Caesar de nouvelle génération ont été commandés par la France ce jeudi. La première livraison de ces camions porteurs de canon est prévue "à l'horizon 2026". Si le système d'artillerie est conservé sur cette nouvelle version, des améliorations sont apportées au niveau de la cabine et du moteur du véhicule.

Des dizaines de chars commandés par l'armée française. 109 canons Caesar de nouvelle génération seront livrés dans les prochaines années à l'armée française, a annoncé le ministère des Armées, ce jeudi. L'objectif ? Posséder "une meilleure capacité d’appui-feu longue portée mobile" au sein des troupes françaises.

La première livraison interviendra "d'ici à 2026" et s'échelonnera jusqu'en 2031. Au total, environ 350 millions d'euros seront dépensés pour acheter ces véhicules. La société française Nexter, qui emploie 4000 personnes en France et en Europe, conçoit les canons Caesar dans son usine de Roanne (Loire).

Une motorisation deux fois plus puissante

Ces camions porteurs d'un canon de 155 millimètres seront fabriqués avec des nouveautés. Par rapport aux anciens modèles, dont la France a cédé 30 exemplaires à l'Ukraine, les chars neufs seront désormais équipés d'"une cabine blindée résistant aux engins explosifs improvisés et aux munitions de petit calibre", indique le site internet de KNDS, la maison-mère de l'entreprise Nexter. Un besoin "apparu lors des derniers engagements de la France en Afghanistan et au Sahel".

Autre changement : une nouvelle motorisation, deux fois plus puissante qu'auparavant. Une nouvelle boîte de vitesse sera aussi installée, tout comme un châssis "entièrement repensé". Le système d'artillerie en lui-même ne sera en revanche pas modifié. Les camions seront toujours équipés d'un canon de 155 millimètres, capable de tirer six obus à 40 kilomètres en moins d'une minute. Mais des logiciels de conduite de tirs aux fonctionnalités retouchées seront en revanche ajoutés à ces nouveaux chars. Les Caesar seront par ailleurs intégrés au programme Scorpion de l'armée de Terre, qui permet aux différents véhicules de communiquer entre eux.

Des Caesar déjà vendus au Maroc, à l'Indonésie, à la Belgique...

La France, qui possédait déjà 76 canons Caesar avant 2022, bénéficiera au terme de cette nouvelle commande d'une capacité inédite de cet appareil. L'achat, intégré au budget de l'armée lors du vote de la loi de programmation militaire votée avant l'été à l'Assemblée nationale. "La question de l’artillerie et des feux est une dimension extrêmement importante de la cohérence générale de notre armée de Terre", avait expliqué il y a quelques mois le chef d'état-major des Armées, le Général Pierre Schill, au sujet de l'achat de 30 précédents appareils.

La production du canon Caesar Mark II, dont les nouveaux modèles seront proposés à l'exportation, avait été lancée par Jean Castex, alors Premier ministre, en 2022. Véritable succès au niveau mondial, cette technologie a déjà été vendue par le passé à différents pays, dont l'Indonésie, le Maroc, la République tchèque ou encore la Belgique. Une demande de plus en plus poussée, qui a contraint Nexter à accélérer le rythme de fabrication de ces chars. L'entreprise parvient désormais à en produire deux à six par mois.

Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a par ailleurs annoncé mi-janvier que Kiev avait commandé six Caesar supplémentaires à ceux déjà cédés par la France. Paris devrait aussi en financer 12 de plus cette pour le compte de l'Ukraine. Cette opération est estimée à 50 millions d'euros.