Cap Canaveral : tous les regards tournés vers la lune

Pour l'instant, les passionnés se contentent de peu, car on y voit que de loin, à l'horizon, celle que tous attendent. Il s'agit de la toute nouvelle méga fusée de la Nasa, la plus puissante au monde. Notre équipe a eu la chance de l'approcher. Si aucun spectateur ne sera admis, ceux qui seront les plus près du décollage seront ceux qui ont eu la chance d'arracher les quelques centaines de billets mis en vente par le musée de Nasa.