VIDÉO - Au Canada, l'épave d'un mystérieux navire refait surface près de Terre-Neuve

L'épave d'un navire semblant dater du XIXe siècle a refait surface près des côtes de Terre-Neuve. Le puissant ouragan Fiona pourrait avoir contribué à déloger la carcasse des fonds marin.

Au Canada, un vieux et mystérieux navire, englouti par les eaux, a ressurgi du passé. L’épave, réapparue à la surface le mois dernier près des côtes de Terre-Neuve, a probablement été délogée des fonds marins lors du puissant ouragan Fiona, qui a frappé le pays en septembre 2022, selon l'archéologue Jamie Brake, qui va diriger les fouilles. La carcasse du navire a été aperçue pour la première fois le 20 janvier dernier à proximité du rivage, sur la côte de Cape Ray, dans le golfe du Saint-Laurent.

Cette région côtière est connue pour ses roches peu profondes et pour être un véritable "aimant" à épaves, a souligné le scientifique lors d’une conférence de presse. Une mission scientifique vient d'être lancée pour tenter de déterminer son origine. Mesurant plus de 30 mètres de longueur, l’épave semble dater du XIXe siècle, d'après les premières estimations, a-t-il indiqué.

Des morceaux de bois et des objets métalliques, ainsi que des échantillons de planches, ont été prélevés sur le site afin qu'ils soient analysés en laboratoire. "Nous espérons pouvoir identifier l'âge et l'essence du bois, de même que la composition du métal, pour obtenir des indices sur l'âge et l'origine" exacts du navire, a déclaré Jamie Brake. "Il y a eu des milliers de naufrages au fil des ans" près de Terre-Neuve, où "la navigation européenne existe depuis des centaines d'années", a-t-il ajouté.