Caroline du Nord : à la découverte des spécialités locales

Bien plus à l'ouest sur la route du Nevada, mieux vaut partir rassasié. La route 50, ce sont 4.800 kilomètres d'asphalte, rectiligne et désert, au point que personne ne s'y aventure sans avoir prévu de quoi manger. Après, ce sont 16 heures de voiture, muni de son "guide du survivant" sans croiser personne et sans aucune ville à la ronde. Rien jusqu'à une apparition d'une dune, on croirait un mirage. C'est le résultat de l'asséchement d'un lac, il y a 9.000 ans. À deux pas, le bar le plus isolé de l’État et son fameux burger.