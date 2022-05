CARTE - La progression de l'armée russe dans le Donbass

La situation devient de plus en plus compliquée pour les Ukrainiens. Volodymyr Zelensky l’a reconnu lui-même. "L’ennemi est nettement supérieur en termes d’équipement, en nombre de soldats", a reconnu le président ukrainien. Selon les experts, il y aurait seulement 3 000 soldats ukrainiens, contre 40 000 à 50 000 soldats russes, et 300 chars d’un côté, contre 600 de l’autre. En outre, il n’y a pas que Severodonetsk qui est touchée. Lyman et Bakhmout, des villes stratégiques, sont aussi dans le viseur des forces russes.