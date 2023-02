CARTE - Les endroits où la terre a tremblé en Turquie et en Syrie

Les chiffres font froid dans le dos. Au lendemain du séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine, les secours cherchent encore les survivants dans les décombres. Mais le bilan, toujours provisoire, est déjà lourd. D'après les autorités locales, plus de 5000 personnes sont décédées dans cette catastrophe, et le nombre de blessés se compte désormais en dizaines de milliers. Il pourrait encore s'aggraver. L'Organisation mondiale de la Santé a dit elle-même s'attendre au pire et redouter "des bilans huit fois plus élevés que les nombres initiaux".