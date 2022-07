Cartes : l’étau russe se resserre dans le Donbass

A Lyssytchansk, on a vu des images de soldats russes brandir leur drapeau au-dessus d'une place de la ville. Après plusieurs semaines de résistance, cette localité est donc tombée aux mains des Russes. Et ces derniers ne comptent pas s'arrêter là. Ils espèrent désormais contrôler l'ensemble du Donbass et s'avancer dans l'oblast de Donetsk, qu'ils contrôlent à environ 50% jusqu'à présent. A noter que les Russes progressent avec un objectif précis : trois villes clés.