CARTES - Le retrait ukrainien de Severodonetsk

Il y a quelques jours encore, on parlait d'une solution de repli, d'aller notamment vers Lyssytchansk. La ville jumelle de Severodonetsk qui se situe de l'autre côté de la rivière Donetsk. Mais aujourd'hui, cette solution ne parait plus si judicieuse. En effet, entretemps, les Russes ont beaucoup progressé sur le front sud de cette ville. Ils ont fait tomber plusieurs localités à coup de bombardements et de frappes incessantes. La progression des Russes est très inquiétante sur cet axe.