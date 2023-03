VIDÉO - Catastrophe ferroviaire meurtrière en Grèce : que s'est-il passé ?

Parties d'Athènes mardi soir, le train Intercity avec 342 passagers et 10 employés à son bord se dirige en direction de la ville de Thessalonique. Un autre train de marchandises fait le trajet inverse sur la même voie. Les deux véhicules se percutent frontalement peu avant minuit. Un incendie s'est alors déclenché : les deux locomotives ont été détruites et les trois premiers wagons du train de passagers ont déraillé, pulvérisés dans le choc. Les deux conducteurs sont tués sur le coup.

Un rescapé a pu filmer certaines images. On peut voir que ceux qui le peuvent s'échappent dans la confusion la plus totale. Ils ont été évacués à Thessalonique. "Un incendie s'est déclenché juste à côté de nous. Et lui (il pointe une personne à ses côtés, ndlr), il a trouvé un trou et on a tous réussi à sortir", explique un rescapé dans la vidéo en tête de cet article.