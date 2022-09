VIDÉO - "Cela me ramène à la douleur" : l'émotion de la "petite fille au napalm" face à la guerre en Ukraine

Un étrange, et désagréable, sentiment de déjà vu. Miraculée de la guerre au Vietnam après avoir subi un bombardement au napalm, Kim Phuc Phan Thi voit aujourd'hui l'histoire se répéter avec l'affrontement entre la Russie et l'Ukraine. Et comme dans tout conflit moderne, les civils, parmi lesquels les enfants, sont les premiers à payer le prix fort.

Une situation qui affecte grandement la "petite fille au napalm", elle qui a été au centre de l'une des photographies de guerre les plus célèbres au monde. "Ça me brise le cœur. Quand j'ai entendu les nouvelles, et que j'ai vu les images, ma mère et moi avons fondu en larmes", lâche-t-elle. "Il y a cinquante ans, nous y étions dans la guerre, dans la destruction, dans les massacres, la douleur. Nous y étions et c'est de nouveau là", ajoute avec émotion la femme, désormais âgée de 59 ans. "Véritablement, ça me brise le cœur pour tous les gens qui ont perdu la vie et tout particulièrement pour les enfants", souligne-t-elle.