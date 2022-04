Vidéo censurée : la fronde à Shanghai

En Chine, le confinement est strict et dure depuis un mois. Sur une vidéo amateure, des résidents, enfermés chez eux parce que positifs ou cas contact, tentent de forcer la barrière de leur immeuble tenu par des gardes. Colère exprimée aussi sur les balcons. En tout, ils sont 25 millions d'habitants confinés. Leur exaspération est exprimée dans une vidéo devenue virale. "On n'a pas de lits pour les malades… Quand on appelle, il n'y a pas d'ambulance. C'est ça la réalité"; "il n'y a pas d'eau à boire. Il n' y a rien à manger", peut-on entendre dans un extrait.