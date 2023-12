VIDÉO - Centaines de déplacés, pont submergé, crocodile à la dérive… L'Australie sous les eaux

En Australie, un cyclone tropical, extrêmement violent, s’est abattu sur le nord-est du pays. La ville de Cairns, qui compte 150.000 habitants, est encerclée par les eaux. L’aéroport, lui aussi, a été submergé.

Le pont, filmée dans la vidéo en tête de cet article la semaine dernière, était visible. Désormais, il a totalement disparu sous les eaux, comme une grande partie de la ville de Cairns, qui compte plus de 150.000 habitants. L’aéroport n'a pas été épargné. Scène rarissime, des avions ont été photographiés les ailes dans l’eau, comme le montre la photo ci-dessous.

TF1

Dans certains quartiers, l’eau est montée de plusieurs mètres. Les sauveteurs ont découvert des habitants réfugiés sur leur toit. Au moins 200 personnes ont été évacuées dans le nord-est de l’Australie, où des torrents déferlent sur les routes et emportent tout sur leur passage, jusqu’à un crocodile, à la dérive en pleine ville.

Armés d’un simple bâton et de beaucoup de courage, des habitants et des policiers parviennent à le neutraliser. Il passera quelques heures enfermé dans une cage, avant de retrouver les grands espaces et son habitat naturel.