Centrale de Zaporijia : des habitants dans l'angoisse

Ces derniers jours, en effet, les nouvelles sont toujours plus alarmantes concernant cette centrale nucléaire sous contrôle russe. Un important incendie s'est déclenché il y a deux jours. Et depuis vendredi, de nouvelles frappes touchent la centrale à l'intérieur même de l'enceinte. Au point que ce matin, l'opérateur ukrainien du site met en garde contre des risques de pulvérisation de substances radioactives et des fuites d'hydrogène.