Centrale nucléaire ukrainienne : les raisons d’une attaque

Mais qu'en est-il d'une attaque militaire ? On est dans des scénarios qui n'ont jamais été réellement regardés. Des conséquences radiologiques à l'échelle du continent européen sont à redouter. Le béton des murs d'enceinte et l'acier des cuves pourraient résister à des tirs de chars, mais peu de risques qu'ils soient volontairement pris pour cible. Selon Géneviève Dupin, ce serait idiot en terme de stratégie d'aller détruire et faire un accident nucléaire qui pourrirait le territoire convoité. Sur le lieu de l'accident, la radioactivité provoque des irradiations et brûlures du corps humain. Et à l'échelle d'un continent, elle augmente le risque de multiples cancers.