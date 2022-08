Ukraine : ces enfants qui vivent la guerre

Ce matin-là sur la route menant à la ligne de front, le check point est un peu spécial. "Il a montré ses papiers. Il a donné le bon mot de passe aussi. C'est un des nôtres", affirme Jennia. Pour ces enfants, c'est devenu un jeu comme les autres. Mais il raconte une partie de leur histoire. Il y a quelques mois à ce même endroit, les Russes tenaient justement un check point. "On ne pouvait pas aller plus loin. Et si on n'avait pas nos papiers, ils tiraient", confie l'un d'eux.