Ces Français qui accueillent des réfugiés en Pologne

C'est la troisième famille qu'Aurore accueille chez elle. Ruslana est arrivée jeudi avec son fils Dima. "On est là pour eux, on est là pour qu'ils avancent", témoigne Aurore. Grâce à elle, Ruslana va rejoindre la Belgique pour travailler. Mais quand on lui demande de quoi elle rêve, voici ce qu'elle nous répond : "je suis comme tous les Ukrainiens, je rêve que nos maris et nos fils restent en vie, qu'ils soient en bonne santé".