VIDÉO - Ces images qui attestent des besoins en munition de l'armée ukrainienne

La séquence dans la vidéo en tête de cet article a été filmée sur la ligne de front, dans la région de Bakhmout, épicentre actuel des combats à l'est du pays. On y voit un soldat marchant sur un sol jonché de munitions. Une façon d'illustrer l'ampleur des besoins actuels. Certains soldats disent consommer plus de 15 kilos de munition par jour pour faire face aux Russes.

Selon le Pentagone, les Ukrainiens tirent par exemple entre 5000 et 7000 obus par jour - 6000 selon une source militaire française. Par comparaison, les États-Unis ne produisaient, avant la guerre, que 14.000 obus par mois. L'enjeu actuel, pour Washington, est de pousser la production à 40.000 voire 90.000 obus par mois d'ici à 2025. La France et l'Allemagne produisent respectivement 50.000 et 60.000 à 70.000 obus par an. La poursuite de la guerre en Ukraine devrait nécessiter une hausse drastique de la production dans les pays alliés de l'Ukraine.