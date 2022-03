Cessez-le-feu en Ukraine : un répit de quelques heures pour les civils

Les habitants de Soumy se sont à leur tour réveillés ce matin avec ce dilemme : rester dans un champ de ruines ou fuir. Jusque tard dans la nuit, les pompiers de cette ville du nord-est de l'Ukraine ont tenté de sauver des civils pris dans les bombardements. Et au matin, cette question : faut-il croire au cessez-le-feu et profiter du corridor humanitaire ? Des tirs entendus ce matin aux alentours ont interrompu le convoi et semé le doute.