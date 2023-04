VIDÉO - "Difficile de travailler" : une canicule d'une précocité inédite fait suffoquer les Espagnols

Autre conséquence : la sécheresse actuelle en Espagne affectera la production agricole. Les fruits et légumes importés de la péninsule devraient être plus rares, et donc plus chers. Le gouvernement espagnol a demandé mardi à la Commission européenne d'activer la "réserve de crise" de la Politique agricole commune (PAC) pour aider ses agriculteurs, frappés par une sécheresse historique qui menace une grande partie des récoltes. "Nous faisons face à une situation exceptionnelle" qui implique une "réaction rapide de la Commission européenne", a justifié le ministre espagnol de l'Agriculture, Luis Planas, devant la presse à l'issue du Conseil des ministres.