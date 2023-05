Le Vietnam frappé par une chaleur écrasante, une température record de 44,1°C enregistrée

En outre, en Inde, devenu il y a peu le pays le plus peuplé du monde, certaines parties du territoire connaissent des températures supérieures de trois à quatre degrés à la normale. Plus à l'est, la province chinoise d'Hainan a enregistré samedi la journée la plus chaude de son histoire, assure le compte Twitter spécialisé "Extreme Temperatures Around The World" avec 41.5°C dans le district de Changjiang, 41.2°C dans le Lingao ou encore 40.9°C dans celui de Tianyang.