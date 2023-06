Le Canada a déjà battu son record annuel d'émissions de carbone à cause des incendies géants

À eux seuls, les feux canadiens en 2023 représentent à ce jour plus de 10% des émissions mondiales de carbone liées à des incendies de forêt en 2022 (1455 mégatonnes). Du point de vue de la contribution au réchauffement climatique, ces 160 mégatonnes de carbone représentent l'équivalent d'environ 590 millions de tonnes de CO2, soit 88% des émissions annuelles de gaz à effet de serre produits par le Canada en 2021.

Or, ces émissions se poursuivent massivement : sur l'ensemble du pays, on recense toujours ce mardi 494 feux actifs, dont 259 sont considérés hors de contrôle. Les incendies qui ont déjà détruit 7,7 millions d'hectares depuis le mois de mai, favorisés par des conditions chaudes et sèches qui devraient persister jusqu'à la fin de l'été, selon les prévisions météorologiques. La fumée a entraîné une forte dégradation de la qualité de l'air en Amérique du Nord, atteignant notamment la ville américaine de New York. Le panache a également atteint l'Europe cette semaine, mais les polluants circulent à plusieurs kilomètres d'altitude et il est "peu probable" qu'ils aient un impact sur la qualité de l'air, avait indiqué Copernicus à l'AFP.