Huit semaines de déluge : ce que l'on sait des inondations qui ont fait plus de 1000 morts au Pakistan

Selon les autorités, plus de 33 millions de personnes, soit un Pakistanais sur sept, ont été affectées par ces inondations et près d'un million de maisons ont été détruites ou gravement endommagées. Dans son dernier bilan, l'Autorité nationale de gestion des catastrophes (NDMA) estime que la mousson a fait au moins 1136 morts depuis qu'elle a débuté en juin, dont 75 lors de ces dernières 24 heures. Toutefois, le nombre de victimes pourrait être bien plus élevé alors que les autorités tentent toujours d'atteindre des villages isolés situés dans des zones montagneuses septentrionales.

"Tout n'est qu'un grand océan, il n'y a pas d'endroit sec où pomper l'eau", a prévenu Sherry Rehman. Les provinces les plus touchées sont celles du sud, le Balouchistan et le Sind, où les pluies ont été plus de quatre fois supérieures à la moyenne des 30 dernières années. Selon le service météorologique, le Pakistan a reçu deux fois plus de précipitations qu'habituellement. Ces pluies sont pires que celles de 2010, année au cours de laquelle 2000 personnes avaient été tuées et près d'un cinquième du Pakistan submergé par les pluies de mousson.

Par ailleurs, la NDMA affirme que plus de 80.000 hectares de terres cultivables ont été ravagées et plus de 3400 kilomètres de routes et 157 kilomètres de ponts ont été emportées par les eaux. L'état d'urgence a été décrété.