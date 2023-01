VIDÉO - Chaos au Brésil : les images "révoltantes" de l'intérieur du palais du Planalto

Dimanche, après plusieurs heures d'un chaos qui a rappelé l'invasion du Capitole à Washington il y a deux ans, les forces de l'ordre ont réussi à reprendre le contrôle du palais présidentiel, du Congrès et de la Cour suprême qui avaient été envahis plus tôt par des centaines de manifestants anti-Lula. Plus de 300 personnes ont été interpellées et le parquet général a demandé l'ouverture immédiate d'investigations pour établir "la responsabilité des personnes impliquées" dans l'attaque des bâtiments officiels.