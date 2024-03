Chaos en Haïti : les images de l'évacuation de plus de 170 Français par l'armée

En Haïti, plongé dans le chaos, les évacuations de ressortissants français se poursuivent. Au moins 170 ont déjà pu quitter l'île grâce à une opération d'envergure de l'armée française. Évacués par hélicoptère sur un bâtiment de la marine, ils sont transportés jusqu'à Fort-de-France, en Martinique, comme vous le montre le JT de TF1.

En Haïti, les gangs intensifient leurs attaques et les civils tentent de fuir. Après des semaines d'attente, 170 Français et quelque 70 Européens ont été évacués du pays, gagnée par un regain de violences depuis un mois, suite à une opération menée par l'armée française.

Tous volontaires pour quitter Port-au-Prince, c'est avec seulement quelques bagages qu'ils ont pu monter dans un hélicoptère militaire pour ensuite rejoindre le bâtiment de la marine française, le "Tonnerre". Une évacuation par les airs, alors que routes et aéroports sont fermés. Afin d'assurer la sécurité de l'opération, des forces spéciales ont été mobilisées.

Arrivée prévue vendredi en Martinique

"Nous nous sentions vraiment sous une menace croissante, et nous sommes très reconnaissants que la France ait pris la mesure de mettre en place cette opération et de nous donner l'option", a témoigné une personne évacuée dans des images fournies par l'armée française. "On sent vraiment une espèce de solidarité de toutes les personnes du bateau", a également salué un autre ressortissant. Le porte-hélicoptère se dirige désormais vers la Martinique et devrait arriver à Fort-de-France ce vendredi 29 mars.

Parallèlement à cette opération, l'ambassade de France reste ouverte. "L'ambassade de France à Port-au-Prince continue de fonctionner et demeure pleinement mobilisée en soutien à la communauté française sur place", a-t-il été précisé dans un communiqué. Environ 1100 ressortissants français vivent habituellement en Haïti.

Les États-Unis, l'Allemagne ou encore le Canada, mènent aussi des opérations pour évacuer leurs ressortissants qui souhaitent partir d'Haïti, où plusieurs gangs ont uni leurs forces et attaquent des lieux stratégiques de Port-au-Prince. "La police est complètement débordée. Ils sont complètement exténués aussi les policiers", indiquait lundi dans le 20H de TF1 (reportage ci-dessus) Etienne Coté-Paluck, rédacteur en chef d'Haïti Magazine.

La démission du Premier ministre Ariel Henry, le 11 mars dernier, n'a pour l'instant rien arrangé, malgré les négociations en cours pour former des autorités de transition. Les affrontements entre ces gangs et l'armée continuent d'être quotidiens, au détriment de la population haïtienne, qui subissait déjà une très grave crise politique et sécuritaire.