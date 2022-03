"Chaque nuit, on a peur" : la Moldavie, voisine de l'Ukraine, s'inquiète d'une invasion russe

Un possible départ qui concerne aussi les Français installés dans le pays. Tatiana et Thierry Ernst vivent dans la capitale de la Moldavie, Chisinau, depuis douze ans. Chez eux, la télévision est allumée en continu et ils sont prêts à toute éventualité. "Ce n'est pas mon habitude, mais j'ai préparé un plein de voiture, on a acheté quelques vivres...", explique Thierry.

"Je ne vous cache pas que le jour où ils ont attaqué l'Ukraine, j'étais sur les nerfs. On sait qu'ils sont capables de franchir la frontière et de venir", estime de son côté Tatiana, encore angoissée. Pour l’instant, le couple souhaite rester en Moldavie et apporter leur aide aux réfugiés ukrainiens, qui arrivent par dizaines de milliers dans le pays. Ils souhaitent néanmoins que leur fille de 15 ans rentre en France le plus vite possible.