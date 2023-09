Charles III en France : la patrouille acrobatique de la Royal Air Force conviée aux festivités

La patrouille britannique a une longue histoire, elle qui existe depuis 1965. Implantés sur la base aérienne de Waddington dans le Lincolnshire, les Red Arrows ont effectué près de 5000 démonstrations dans 57 pays au début de l’année 2023 – 59e saison de l’équipe.

Signe particulier des Red Arrows ? Leur formation en "Diamond Nine", leur combinaison de formations serrées et de vol de précision. "Tous les pilotes des Red Arrows ont volé en opération, à bord d’avions de première ligne tels que le Typhoon, et ils ont contribué quotidiennement à la sécurisation de l’espace aérien du Royaume-Uni", rappelle le communiqué des festivités en France pour la visite de Charles III.