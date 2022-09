Charles III : entrepreneur et pionnier de l'écologie

Charles a fait du domaine de Highgrove, situé à 170 km au sud-ouest de Londres, terrain de jeu favori, son laboratoire. Et ce, depuis 1980 où il passe ses week-ends en famille, mais surtout où il mène ses expérimentations écologiques. Les poules et les cochons y sont élevés en plein air et nourris au grain par la famille royale elle-même. Et quand ils sont malades, ils sont soignés grâce à l'homéopathie.