Charles III, les privilèges d'un roi

Le roi est également le seul Britannique à pouvoir voyager sans passeport et à circuler sans permis de conduire. Ces documents étant délivrés au nom de Sa Majesté et il serait incongru qu'il se les octroie lui-même. Charles III hérite de la fortune personnelle de la reine : des châteaux, des biens immobiliers, des chevaux de course et une collection de timbres très prestigieuse. Une fortune estimée à plus de 430 millions d'euros. Un héritage colossal qui sera totalement exempté de droit de succession, pour préserver le patrimoine de sa gracieuse majesté.