Charles III : programmé pour être roi

En 1948, Elizabeth et Philip offrent l'image parfaite de la famille unie autour de leur premier enfant. Des gestes de tendresse, des regards aimants, on saurait prêt à parier que l'enfant va être choyé. Seulement, un événement vient bousculer cette harmonie. À seulement 4 ans, Charles assiste au couronnement de sa mère. Une reine qui a désormais bien d'autres occupations que l'éducation. Le tête-à-tête s'installe entre un enfant sensible et un père strict qui va chercher à l'endurcir en l'envoyant au pensionnat de Gordonstoun en Écosse, réputé pour ses méthodes spartiates.