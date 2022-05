Charles, le prince bâtisseur

La ville est au parfum royal. Et les habitants, en général âgés, sont comblés. L'immobilier y est plus cher que dans la région. Mais il faut dire que Poundbury est attractive. L'héritier du trône a peut être des goûts architecturaux classiques. Il est, en revanche, tourné vers le futur et l'écologie. Logements, magasins, bureaux, entreprises... Tous les bâtiments sont à proximité. Engagé pour l'environnement, le prince ouvre une usine de biométhane, il y a dix ans. Elle fournit aujourd'hui toute la ville en gaz naturel. Un prince bâtisseur et un royaume en construction. Deux autres villes similaires sont en développement sur son Duché de Cornouailles