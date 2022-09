Charles : une vie pour devenir roi

Le 1er juillet 1969, à 20 ans, Charles est couronné prince de Galles, premier pas hautement symbolique vers le trône. À futur roi, future reine, les candidates sont nombreuses, mais Charles tombe amoureux de Camilla, roturière et donc, inéligible à l'époque au titre de future reine. Par devoir, Charles va rompre. On connaît la suite : un mariage de raison, deux enfants, William et Harry, et le décès de Diana.