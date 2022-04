Charnier découvert au Mali : l'armée française balaie les accusations de la junte

La France est accusée par le Mali d'avoir violé son espace aérien et espionné. Ces accusations font suite à la diffusion d'images de drone visant à démontrer une mise en scène de crime de guerre afin de salir son image selon l'armée française. Ainsi, ce jeudi, lors d'un point de presse, l'armée française s'est défendue face à ces accusations, par la voix du porte-parole de l'état-major des armées, le colonel Pascal Ianni. "Quand on nous accuse de violation de l'espace aérien et de survol illégal de la zone de Gossi, le 19, le 20 et le 22 avril, on était dans notre bon droit puisque Gossi n'était pas dans la zone d'interdiction temporaire (ZIT)", a-t-il indiqué.