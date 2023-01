Sur LCI, le Premier ministre polonais exhorte Paris à fournir des Leclerc à l'Ukraine

Doté d'un canon d'une portée de 4000 mètres, le char Leclerc présente la particularité de tirer jusqu'à six obus par minute tout en roulant. Mais cette arme de guerre n'est plus produite depuis 2008. Selon l'armée française à LCI, la France en dispose de 222 actuellement en service. Des commandes de modernisation de ce char de bataille de 56 tonnes ont d'ores et déjà été lancées.