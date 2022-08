Chien-robots : les Chinois les adoptent !

C’est le petit rituel de Guangqi Wang : une promenade avec son fils et leur chien-robot qui a tout du canidé. Contrôlé par une télécommande, il peut donner la pâte, courir trois mètres par seconde, se coucher par terre, et bien plus encore. Mais avant tout, il a conquis le cœur de son maître. Jingyan Wang, son fils de 10 ans, profite du quadrupède qui a tout d’un vrai sans les inconvénients. Ils ne sont pas les seuls à l’avoir adopté.