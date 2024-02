VIDÉO - "Je ne comprends pas ce qui s'est passé" : au Chili, des habitants sous le choc des incendies meurtriers

Le bilan des incendies de forêt qui font rage depuis vendredi au Chili, notamment dans la région touristique de Valparaiso, s'est alourdi à 123 morts. Pour le président Gabriel Boric, c'est "la plus grande tragédie" qu'ait connu le pays depuis le tremblement de terre de 2010. Dans un paysage sinistré, les habitants sont sous le choc.

Le Chili, en plein été austral, a été confronté à partir de vendredi aux incendies de forêt les plus meurtriers de son histoire récente. Selon le dernier bilan des autorités lundi, au moins 123 personnes sont mortes, toutes dans la région touristique de Valparaiso (centre). Seules 32 ont pour l'heure pu être identifiées. Le président Gabriel Boric a décrit ces incendies comme "la plus grande tragédie" qu'ait connu le pays depuis le tremblement de terre de 2010, suivi d'un tsunami, qui avait fait plus de 500 morts, et assuré que le "Chili tout entier pleure Valparaiso" en décrétant deux jours de deuil national.

Dans le quartier populaire de Viña del Mar dévoilé dans le sujet de TF1 en tête de cet article, aucune maison n'a été épargnée. On peut voir des habitations sommaires dont seuls les murs tiennent encore debout. Vingt-quatre heures après l'incendie qui a ravagé ce lieu, on compte déjà plus d'une centaine de morts et 26.000 hectares réduits en cendres. Au milieu des décombres, se trouve Jacqueline Atenas, une habitante sinistrée qui cherche encore une explication : "Tout a brûlé comme si quelqu'un avait aspergé les maisons d'essence", dit-elle dans la vidéo de TF1 ci-dessus. "Je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé."

Un paysage apocalyptique

Des chaleurs caniculaires et un vent violent expliquent en partie l'ampleur des dégâts, mais pas seulement. Selon le commandant Andrés Ibaceta, directeur de la caserne "Pompe France" à Valparaíso, sollicité dans le sujet, il y a une augmentation de constructions informelles qui n'ont pas été autorisées par les autorités. Conséquence de cette urbanisation anarchique, le paysage est devenu apocalyptique. Il ne reste littéralement plus rien, et tout ce qui n'est pas en béton ou en métal a été complètement détruit, témoigne Paul Perardel, un ressortissant suisse vivant au Chili dans le sujet de TF1. La vague de chaleur menace désormais l'Argentine, le Paraguay, et le Brésil.

Des équipes sont toujours à l'œuvre pour éteindre une quarantaine de feux dans le pays, dont certains ont entraîné des évacuations préventives dimanche à Til Til, à 60 km au nord de Santiago, et à Galvarino, à 400 km au sud de la capitale, près d'une vaste région qui a également connu de grands incendies en février de l'année dernière. Depuis mercredi, la température frôle les 40 degrés dans le centre du Chili et la capitale Santiago. Cette canicule résultant du phénomène climatique El Niño touche actuellement le cône sud de l'Amérique latine, en pleine période estivale, provoquant des incendies de forêt aggravés par le réchauffement climatique.

Après le Chili et la Colombie, la vague de chaleur menace dans les prochains jours l'Argentine, le Paraguay et le Brésil.