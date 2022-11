VIDÉO - "Xi Jinping, démission !" : le "zéro Covid" pousse les Chinois dans la rue

Fait rare en Chine où les faits et gestes des citoyens sont constamment épiés, les manifestations contre les règles sanitaires et les confinements se multiplient ces derniers jours. Qu’il s’agisse de l’usine d’iPhone d’Urumqi, où un confinement a été imposé aux salariés, d'universités de Pékin ou d'autres villes du pays, la colère monte contre le régime et sa décision de poursuivre quoi qu’il arrive sa politique du "zéro covid".

D’après plusieurs vidéos partagées sur les réseaux sociaux, le pays connait des manifestations éparses, mais c’est à Shanghai que l’un des plus gros rassemblements a eu lieu dimanche 27 novembre. Car dans la ville, on se souvient nettement du confinement très strict de deux mois, imposé au printemps dernier. Et à travers l’opposition au "zéro covid", c’est véritablement le pouvoir chinois qui est visé. Dans une vidéo se déroulant à Shanghai, que l’AFP a pu géolocaliser, des jeunes manifestants ont scandé "PCC, démission, Xi Jinping, démission !". Une prise de position publique quasiment jamais observée dans le pays, ces dernières années.