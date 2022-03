Chine : ce que l'on sait du crash d'un avion avec 132 personnes à bord

Alors que les accidents d'avion sont relativement rares en Chine, puisque les mesures de sécurité y sont généralement strictes, Jean-Paul Troadec, ancien directeur du Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA), estime que ce décrochage à 9 000 mètres d'altitude suivi d'une chute brutale à 600 km/h avant l'impact au sol est un comportement "très inhabituel" et "qu'un décrochage simple ne donnerait pas du tout ce genre de profil".

Même si le spécialiste de la sécurité aérienne reste prudent en indiquant qu'il "est beaucoup trop tôt" pour tirer des conclusions sur la nature de l'accident, il a confié dans une interview à l'AFP que : "Cela peut être soit le pilote automatique qui aurait commandé une descente brusque de l'avion et qui n'aurait pas été rattrapée par l'équipage, ce qui paraît un peu surprenant compte tenu de la durée de la chute, trois minutes, ça peut être aussi une action de l'équipage, mais on ne peut rien dire de plus."