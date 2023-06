VIDÉO - Chine : cette ville inconnue est devenue l'étonnante capitale mondiale du barbecue

On se croirait à un concert d'une superstar qui déplacerait des foules entières. Détrompez-vous, la vedette est une simple brochette de barbecue. Car en Chine, quand on aime, on ne compte pas ! "Je n'arrive pas à m'arrêter de manger. C'est incroyable", confie un client particulièrement gourmand. Zibo, c'est la nouvelle capitale de la grillade, et pour y goûter, certains viennent de très loin. "On a fait dix heures de route juste pour ça", renchérit un autre.