VIDÉO - Covid en Chine : la révolte monte dans la plus grande usine d’iPhone du pays

Les contenus non censurés sur les réseaux sociaux font état d'une situation tendue entre manifestants et forces de l'ordre. De grandes manifestations ont éclaté, ce mercredi 23 novembre, dans la plus grande usine de fabrication d'iPhone au monde, en Chine, propriété du sous-traitant taïwanais Foxconn, qui assemble des produits électroniques pour de nombreuses marques internationales. L'usine se trouve à Zhengzhou, dans la province du Henan, dans le centre du pays.

L'entreprise taïwanaise, principal sous-traitant d'Apple, a été confrontée ces derniers mois à une hausse des cas de Covid-19 sur son immense site chinois. Le complexe emploie plus de 200.000 salariés, généralement hébergés sur place. Conformément à stricte politique "zéro Covid" chinoise, Foxconn avait décidé de confiner le site avec les ouvriers à l'intérieur. Mais des centaines de travailleurs paniqués avaient ensuite pris la fuite à pied.