VIDÉO - Chine : avec une caméra dans sa bouche, cet artiste dénonce la frénésie des tests PCR

La séquence a été censurée sur plusieurs plateformes. "Les gens ne peuvent pas trop s'exprimer sur le sujet, alors je me dis qu'au moins, mes vidéos peuvent générer certaines idées", explique l'artiste militant, âgé de 33 ans et installé à Nanjing, la capitale de la province du Jiangsu, située à l'est de la Chine. "Les tests d'acide nucléique font désormais partie de notre vie. Vous voulez le rejeter lorsque vous vous faites tester", a-t-il aussi déclaré auprès de la BBC. Sur les vidéos qu'il capture, "visuellement, vous pouvez ressentir un sentiment de répulsion et d'invasion", a-t-il ajouté.

Siyuan Zhuji a filmé depuis mars une trentaine de tests qui lui ont été imposés, une œuvre intitulée "Hesuan Jiance", qui se traduit par "Test Covid", rapporte le New York Post. À terme, il espère pouvoir présenter ses captations simultanément sur un grand écran, découpé en grille. "Cette œuvre peut représenter notre époque. C'est ce que je veux exprimer. Cela revient à enregistrer la vie actuelle de chacun", a-t-il déclaré auprès de Reuters, un échange relayé par le journal américain. Ces enregistrements dureront "jusqu'à la fin de la pandémie", a-t-il poursuivi. Et d'ajouter : "Si je meurs avant la fin, alors je continuerai à filmer jusqu'à ma mort".