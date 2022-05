Chine : des ouvriers shanghaïens confinés dans leurs usines tenteraient-ils de s'en échapper ?

Des ouvriers Shanghaiens confinés dans leur usine tentaient de s'échapper. La vidéo a été vue plus de 600 000 fois en moins de 24 heures. On y voit des hommes et des femmes courant, enjambant des portiques de sécurité et se bagarrant même. Ces salariés cherchent-ils vraiment à fuir ? Il est à noter qu'à Shanghai, certaines usines continuent de tourner parce que leur production est jugée essentielle par les autorités chinoises qui veulent montrer que malgré le Covid, la Chine assure son rôle.