VIDÉO - Chine : deux personnes arrêtées suspectées d'avoir creusé un trou à l'aide d'une pelleteuse dans la Grande Muraille

"Le terrain est trop raide pour monter le matériel avec des machines. On utilise des ânes comme autrefois", détaille Sun Baolong, ouvrier à Huairou (Chine). Ce travailleur effectue dix allers-retours par jour pour acheminer les briques, le sable, et dix tonnes de chaux sur ce chantier. Sur place, les ouvriers utilisent des matériaux traditionnels pour consolider la tour de garde, vieille de 600 ans. "Vous savez, la Grande Muraille c'est notre fierté. Elle est dans notre hymne nationale, et même au dos de nos cartes d'identité", explique Cheng Yongmao, responsable des travaux de réparation.

"Notre travail, c'est de faire en sorte qu'elle ne disparaisse pas totalement. On la consolide, on la répare, mais on ne pourra pas la restaurer complètement", ajoute Cheng Yongmao. En sept ans, son équipe a réparé à peine sept kilomètres de la Muraille. Un infime fragment de ce serpent de pierre, la plus longue construction humaine du monde.