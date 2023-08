Chine, la folie des enfants mannequins

Le nouveau rêve de parents chinois pour leurs enfants est qu'ils deviennent des icônes de la mode. La croissance spectaculaire de la mode enfantine et de son marketing a fait gagner des petites fortunes à des familles souvent déjà aisées dans les grandes villes chinoises. Entre les shootings, les défilés et les rôles au cinéma, un enfant star peut rapporter plus de 100 000 euros par mois.